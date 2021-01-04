إصابة الإعلامي عمرو خليل بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" عبر قناة CBC، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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وكتب عمرو خليل: " إيجابية .. الحمد لله علي كل حال .. أرجو من الزملاء والأصدقاء اللي تعاملو معي عن قرب خلال الأسبوع الماضي الاحتياط عفانا الله وإياكم من كل شر ".

وكانت قد شهدت الأيام الماضية إعلان عددا من الفنانين والإعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية من الجائحة العالمية، وهم :"أمير كرارة، كريم فهمي، يسرا، وائل الإبراشي، المطرب أبو، جومانا مراد، سيف زاهر، هالة خليل، كريم العدل، شريف رمزي، مجدي صبحي وإيمان السيد".