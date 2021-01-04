الرئيس اللبناني ينعى إلياس الرحباني: الفن الأصيل ينتصر على الموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، الموسيقار إلياس الرحباني، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 83 عاما.

وقاله الرئيس اللبناني إن إلياس الرحباني "آخر عمالقة العائلة الرحبانية التي كتبت مع الشقيقين عاصي ومنصور التاريخ قبل أن يحصل، وكانت المدماك الأساسي في بناء مجد لبنان الفني لحناً وروعة جمال".



وقال عون: "كان الصديق الفنان الراحل سيّد المطالع في الشعر كما في اللحن، زاوج بين الروح الشرقية والتقنيات الغربية، فأبدع في الاثنين وكرّمه الشرق بكباره وتميّز به الغرب بلغاته، فأهداه الجوائز متباهيًا بغنى عطاء لا محدود".

وأضاف: "اليوم، لم يغب عنّا بل انتقل من تراب لبنان ليعانق أبدية وطن ما رآه إلا وطن الجمال والحق، وما غنّاه الا حلماً و"هدايا في العلب".

وأكد "ستبقى موسيقى وأغاني الراحل الكبير شاهدة على أن الفن الأصيل وحده ينتصر على الموت على ما كان يردده دائماً".

توفي، الإثنين، الموسيقار إلياس الرحباني، الأخ الأصغر للفنانين منصور وعاصي الرحباني، والذي تتلمذ على أيديهما وأكمل رسالتهما، فكان صلة الوصل بين جيلي "الرحباني" ليكمل أولادهما المسيرة ولو عبر مدارس مختلفة من الموسيقى.

ورحل إلياس الرحباني في صمت، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض فاقمته مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مرحلة دقيقة يعيشها لبنان على الأصعدة كافة، ومنها الفنية، وهو الذي كان قد جمع بين التأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع وكتابة الأغنيات.