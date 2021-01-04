وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني إثر إصابته بكورونا

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"الخليج 365" من بيروت: غيّب الموت الاثنين الموسيقى اللبناني الياس الرحباني الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب فيروس كورونا المستجد، على ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقد أدخِلَ الياس الرحباني، وهو الشقيق الأصغر للأخوين عاصي ومنصور الرحباني اللذين شكّلا مع المغنية فيروز الركن الأساس في الأغنية اللبنانية في القرن العشرين، مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيروت قبل نحو عشرة أيام بعد انتقال عدوى كورونا إليه من ممرضه، وفق ما ذكرت قناة "آل بي سي".

وتعذّر حصول وكالة فرانس برس على الفور على تأكيد لأسباب الوفاة وظروفها من عائلة الراحل.

وينتمي الراحل، وهو من مواليد العام 1938 في بلدة أنطلياس شمال بيروت، إلى عائلة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان.

وكان الياس الرحباني ملحناً وموزعاً وكاتب أغنيات وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، بينها نحو 2000 عربية.

ومن أبرز الذين كتب الياس الرحباني أو لحّن أغنيات لهم فيروز وصباح ووديع الصافي ونصري شمس الدين وملحم بركات وماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.

وألّف الرحباني موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

وللرحباني من زوجته نينا خليل ولدان هما غسان وجاد المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل من سياسيين وفنانين وإعلاميين نعت الراحل وأشادت بمسيرته الفنية التي استمرّت عقوداً طويلة أثرى خلالها المكتبة العربية بآلاف الألحان والمقطوعات الموسيقية.

وكتب رئيس الوزراء المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري عبر "تويتر" أن "الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي".

وفيما رأت المغنية نجوى كرّم عبر "تويتر" في وفاة الرحباني "خسارة كبيرة للبنان"، غرّدت المغنية اليسا أن لبنان "خسر ثالث العمالقة من آل الرحباني"، معتبرة أن الراحل "لا يتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة".

وكتب المغني راغب علامة على حسابه في الشبكة "قطعة رومانسية كبيرة رحلت من بلدنا الجريح وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عمود من أعمدة بعلبك".