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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يؤكد رفضه لمس ابنته: مش عشان فنانة تبقى مستباحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد زاهر، خلال الندوة التى أقامها قسم الفن باليوم السابع لتكريمه على مشواره الفنى، عن موقف سخيف تعرضت له ابنته ليلى، حيث قال: "إن هناك شاب جاء ليلتقط صورة معها في حضوري وحاول وضع يده حولها، وهو ما رفضته بشدة لأنه غير مسموح لأى أحد أن يلمس ابنتى"، مشيرا إلي أن بعض الناس لديهم فكرة أنه طالما يقوم بالتقاط صورة مع فنانة إذا فهي مستباحة وهذا مرفوض.
وأضاف زاهر قائلا: "بنتى متربية ولو أنا مكنتش موجود كان ممكن هي فرجت عليه الدنيا لأنها متربية، أنا مربى بناتي كويس بنمثل باحترام زي فنانين كتير قمة في الاحترام والأدب".
وفي سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.
ويتصدر مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.
أحمد زاهر فى صالة تحرير الخليج 365 مع خالد صلاح وقيادات التحرير
أحمد زاهر فى ندوة قسم الفن مع عمرو صحصاح
أحمد زاهر مع الزملاء بقسم الفن
أحمد زاهر مع الزميل محمد رشاد
أحمد زاهر مع خالد صلاح والزميلة منى فهمى
أحمد زاهر والزميل عماد صفوت
أحمد زاهر والزميل عمر الأيوبى
أحمد زاهر والزميل مصطفى القصبى
أحمد زاهر والزميلة سناء حسين
أحمد زاهر وسامى وهيب رئيس قسم التصوير
أحمد زاهر وعاطف العربى رئيس قسم الرياضة
أحمد زاهر وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن
أحمد زاهر ومذيعة الخليج 365 حور محمد
أحمد زاهر يتوسط عمرو صحصاح وعادل عبد الله
الفنان أحمد زاهر فى ندوة الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى تحرير وإدارة الخليج 365
الفنان أحمد زاهر والزملاء بقسم الرياضة
الفنان أحمد زاهر والزميل عادل عبد الله
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الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى
الفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن
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الفنان أحمد زاهر يتسلم درع تكريمه من الخليج 365
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خالد صلاح يسلم أحمد زاهر درع مؤسسة الخليج 365
خالد صلاح يشرح لـ أحمد زاهر آلية العمل داخل صالة التحرير وفى الصورة عمرو صحصاح