شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يؤكد رفضه لمس ابنته: مش عشان فنانة تبقى مستباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد زاهر، خلال الندوة التى أقامها قسم الفن باليوم السابع لتكريمه على مشواره الفنى، عن موقف سخيف تعرضت له ابنته ليلى، حيث قال: "إن هناك شاب جاء ليلتقط صورة معها في حضوري وحاول وضع يده حولها، وهو ما رفضته بشدة لأنه غير مسموح لأى أحد أن يلمس ابنتى"، مشيرا إلي أن بعض الناس لديهم فكرة أنه طالما يقوم بالتقاط صورة مع فنانة إذا فهي مستباحة وهذا مرفوض.

وأضاف زاهر قائلا: "بنتى متربية ولو أنا مكنتش موجود كان ممكن هي فرجت عليه الدنيا لأنها متربية، أنا مربى بناتي كويس بنمثل باحترام زي فنانين كتير قمة في الاحترام والأدب".

وفي سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

ويتصدر مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.