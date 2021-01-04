شكرا لقرائتكم خبر عن "بعتذر لك".. أحدث أغانى حلمى عبدالباقى بتوقيع إسلام عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب حلمى عبدالباقى من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "بعتذر لك" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتم تسجيلها داخل ستوديو الرسالة بالمهندسين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل عددا من المفاجآت.

وطرح مؤخرا المطرب حلمى عبد الباقى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حبيتك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات علي فتحي، ألحان عماد تاج، توزيع مصطفي الشريف، وقد حققت نجاحا كبيرا.

وكان حلمي عبد الباقي، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ولا هاترجى ولا هتحايل" على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، وهي من كلمات الشاعر الكبير مصطفى مرسى وألحان المطرب تامر عاشور.

كما طرح عبد الباقي عددًا من الأغنيات "السنجل" ومنها "اتخدعت" و"أنا مش حزين" و"أعذروني" حققوا نجاحًا ملحوظًا على حد قوله كما طرح حلمي مؤخرًا اغنية بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، مشيرا أنه لا يزال لديه الكثير لتقديمه وطرحه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حلمى عبد الباقي عبد الباقى مطرب من مواليد محافظة الشرقية بدأ مشواره الفني عام 1985 بألبوم الغربة ثم قدم ألبوم أضحكى ثم عينى عليكى في 1989 ثم ألبوم عجبتينى عام 1990 وقدم في عام 1991 ألبوم أوعدينى ثم سلم عليها عام 1992، وأعاد اكتشاف نفسه في ألبوم ذكريات في 1995 وألبوم مع السلامة ومثلا علامتان في مشواره الفنى وألبوم عشان خاطرى عام 2001 وبعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية والسينمائية عاد عام 2008 بألبوم جديد بعنوان "هات إيدك".