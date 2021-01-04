شكرا لقرائتكم خبر عن برومو "وقفة رجالة" يحقق 10 ملايين مشاهدة على فيس بوك فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل برومو فيلم "وقفة رجالة" الذى طرحته شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" حصد المشاهدات، حيث وصل عدد مشاهدات البرومو إلى 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوى على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذى تدور أحداثه في إطار لايت.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



وقفة رجالة

فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.