شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يشكر جدعان بولاق الدكرور: "أخويا رجع بيت العيلة عشان يموت وسطيكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على توجيه الشكر لأهالى بولاق الدكرور، بعد الوقوف معه بقوة عقب وفاة شقيقه سمير عبد الله، مؤكدًا أن مواقف الجدعنة ليست غريبة عليهم، مشيرًا إلى أن شقيقه عاد إلى بيت العائلة ليموت وسط الناس اللى بجد.





وقال صلاح عبد الله، فى تعليقه على صورة شقيقه التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، "أصالة ولاد البلد، جدعان بولاق الدكرور، أخويا رجع بيت العيلة عشان يموت وسطيكم، وقفتكم العظيمة معاه فى مرضه مش غريبة عليكم، مانا عشت أكتر من نصف عمرى معاكم وعارف إن انتوا الناس اللى بجد، الرجالة اللى بجد، الجيران اللى بجد، اللى بينفذوا وصية المصطفى (ص) بكل الحب، يا أطيب وأجدع من رأيت.. لن أنساكم ما حييت".





وكان النجم الكبير صلاح عبد الله، قد قدم رسالة شكر لمن قدموا واجب العزاء له فى شقيقه الأصغر، الذى وافته المنية، الخميس الماضى، ونشر صلاح عبد الله صورة لشقيقه الراحل على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وكتب عليها: "سمير عبد الله حبيبى".

وغرد الفنان صلاح عبد الله، فى رسالة لوادع شقيقه، قائلا: "الحمد لله أنا تمام والحمد لله إنى تماسكت وقدرت أوصَّل أخويا.. والف حمد وشكر ليك يا رب استجبتَ لدعائى ولبيتَ رجائى فاللهم اجعل معاناته فى آخر 10 سنين من حياته فى ميزان حسناته وأرزقه جنتك برحمتك يا غفار يا كريم يا رحمن يا رحيم.. وشكراً لحبكم ودعائكم لأخى".