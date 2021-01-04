شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال المتحدة للخدمات الإعلامية برأس السنة هدية إلى شعب صابر وقيادة حكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضواء واحتفالات وألعاب نارية وصورة مبهجة لمصر التى تستطيع أن تنافس كبرى عواصم العالم فى القدرة على الفرح والاحتفال وهى تستقبل عاما جديدا، كانت هذه هى الصورة التى بدت بها الاحتفالات التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، فى ليلة رأس السنة مع استقبال العام الجديد.



تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

صورة مشرفة مبهجة تحمل العديد من الرسائل، تقول إننا نستطيع أن نفرح وأن ننهض وأن ننافس، تقول إن من حق المواطن البسيط أن يحتفل بالعام الجديد وأن هذا الاحتفال فى مصر لم يعد مقصورًا على الأغنياء فقط، تقول إننا نستطيع أن ننظم أضخم احتفال ينافس أكبر الدول، وأننا نعيش فى مصر جديدة تستطيع أن تنجز أكبر وأضخم المشروعات وأن تفرح وتبتهج وهى تعمل وتنهض، لذلك كان الاحتفال على كوبرى تحيا مصر وهو أحد اضخم الكبارى فى العالم والذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.



المتحدة للخدمات الإعلامية

حمل الاحتفال الذى نظمته الشركة المتحدة العديد من الرسائل للمواطن المصرى وللعالم فى نفس الوقت، أضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة احتفالاً ببدء العام الجديد 2021، في أضخم احتفالات برأس السنة شهدتها مصر، وشهدها المواطن المصرى، اجتمع المواطنون على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم ليشاهدوا ويشاركوا فى هذه الاحتفالات سواء على الطبيعة أو على الشاشات والقنوات المختلفة للشركة المتحدة التى نقلت هذه الاحتفالات على الهواء، وانبهر الجميع بقدرتنا على تنظيم احتفال على غرار أكبر الحفلات العالمية التى تقام فى المناسبات الكبرى بأكبر عواصم العالم مثل باريس ونيويورك وسيدني ولندن ودبي وغيرها ، فى سابقة هى الأولى من نوعها.



احتفالات كوبرى تحيا مصر

وتضمن الاحتفال أكبر عروض الألعاب النارية فى تاريخ مصر تزامناً مع عواصم العالم الكبرى، وتم التحضير لهذه المناسبة قبلها بفترة ليخرج الاحتفال فى أحسن صورة مشرفة، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول في الترويج السياحي لها، ويعطى رسالة للعالم كله، تؤكد استقرار وقوة الدولة المصرية، ويليق بقيمتها ومكانتها، خاصة أن هذا النوع من الاحتفالات، تتنافس فيه المدن الكبرى في العالم، ويأتي في إطار شكر وعرفان الشعب المصري، الذي نجح بالصبر والعمل، واجتاز ظروفاً صعبة لتكون مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في ظل جائحة كورونا، التي أثرت على اقتصاديات كبرى الدول ، ولكن نجحت مصر بصبر شعبها وحكمة قيادتها أن تكون الاقتصاد الوحيد الذي حقق نموًا في الاقتصاديات الناشئة في العالم، لذلك استحق شعبها أن يفرح وأن تنظم الشركة المتحدة هذا الاحتفال الضخم ليليق بمصر وشعبها وقيادتها.



احتفالات كوبرى تحيا مصر