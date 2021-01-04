شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إصابته وبكورونا ونتيجة المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير يسرى نصر الله في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن نتيجة المسحة التي أجراها للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمها، جاءت سلبية الحمد لله، مشيرًا إلى أنه مصاب بإنفلونزا فقط لا غير.

وأعرب المخرج يسري نصر الله مؤخرًا عن خالص تعازيه للوسط الفني والمثقفين والمصريين والعرب أجمع في وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي رحل صباح أول أمس عن عمر 76 عامًا.

وقال مؤخرًا نصر الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إن الراحل وحيد حامد صاحب شخصية قوية وحازمة، وبعد التعاون بينهما في فيلم "احكي يا شهر زاد" تأكد من أن وحيد حامد شخص حر وحريص دائمًا على حريته، ومواجهة الواقع الصعب للبحث عن الحرية.

وأشار إلى أن وحيد حامد عاش لفترة طويلة كغيره من المثقفين الذين يشعرون أنهم صوت الشعب الذي يقع على عاتقهم صوت عامة الشعب للحكام، ويحاول أن ينصح السلطة بأعماله الفنية وكتاباته المتميزة والراقية.

وأوضح أن أفلام وحيد حامد تشهد بموهبته المتنوعة والمتفردة، لما حملته من جرأة وشجاعة لكونها كانت خالية من "الجعجعة" متابعا: "أنا اتشرفت بالعمل مع وحيد حامد".