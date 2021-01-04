شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يعلن شفاءه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم كريم فهمى شفاءه من فيروس كورونا، بعد أسبوعين من إصابته، حيث أجرى فهمى مسحة جديدة صباح اليوم الإثنين، وجاءت نتيجتها سلببة وأعلن ذلك عبر استورى "انستجرام" حيث كتب:"الحمة لله نتيجة المسحة سلبية بفضل دعواتكم والتفاؤل، تفاءلوا والله، التفاؤل علاج وكفاية نشر أخبار وصور سلبية، يا رب إشفى الجميع".



كريم فهمى يعلن شفائه من فيروس كورونا

وكان كريم فهمى قد كشف لـ"الخليج 365" الأسبوع الماضى عن تطورات حالته الصحية مؤكداً أن حالته تحسنت بعد العزل المنزلى واتباع البروتوكول العلاجى مع أحد الأطباء، وذلك قبل اجراء المسحة الجدية التي جاءت نتيجتها سلبية.

وأجرى كريم فهمى في مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامى رضوان، أوضح فيها إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه هى تكسير في الجسم وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى جفاف في الزور.



كريم فهمي

وأكدا فهمى أنه عزل نفسه في حجرة خاصة وزوجته تناوله الطعام من باب الحجرة، ويأخذ طعامه وهو مرتدي الكمامة وأنه يتابع مع أحد الأطباء بعد خضوعه لتحليل الدم وتأكد إصابته بالفيروس، لافتاً أن تجربة الإصابة بالفيروس هى تجربة صعبة للغاية ولكن لابد من التفاؤل.

ووجه كريم فهمى، رسالة إلى جمهوره، طالبهم بالتفاؤل وبث روح الأمل وعدم نشر أو الالتفات إلى الأخبار السلبية في ظل انتشار الوباء، وكتب كريم فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر:" تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي أنا شايفه، أنا عندي كورونا وفي عزل وبقولكم تفاءلوا"..كفاية نشر أخبار سلبية، (تفاءلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوه وسدو باب مفيهوش أمل مش أي حد تصدقوه".