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شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تمدح حاكم دبى بصورة قديمة تجمعهما: زعيم وقائد قلبه على كل الناس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثنت الفنانة والمطربة التونسية لطيفة، على الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مشيرًا إلى أنه قائد كبير وقلبه على كل الناس، سواء مواطنين أو مقيمين، ونشرت لطيفة صورة جمعتها مع حاكم دبى، وذلك فى الذكرى الخامسة عشرة لتولية رئاسة الحكومة الإماراتية، عبر حسابها على تويتر، أتبعتها قائلة: "ربنا يحفظك ويطول فى عمرك زعيم وقائد قلبه على كل الناس.. مواطنين ومقيمين.. وعلى بلده.. كم نحن فى حاجة إلى زعماء قلبهم على شعبهم.. يقول ما يفعل ويفعل ما يقول".
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد وجه رسالة إلى أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مرور 15 عاما على توليه رئاسة الحكومة الاتحادية.
وقال بن راشد: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عاماً فى 2021 فى رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخى رئيس الدولة حفظه الله.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد.
وتابع بن راشد: "الأخوة والأخوات أبناء شعب الامارات.. قبل حوالى 15 عاماً تم تكليفى برئاسة الحكومة الاتحادية وأمام رئيس الدولة "حفظه الله" وأمامكم جميعاً أقسمت بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على كيان اتحادها وأصون مصالحها واحترام دستورها وأن أرعى مصالح شعبها. وكنتم شهوداً على تلك اللحظة، وكان الله شهيداً على ذلك القسم، والله يعلم أننا بذلنا ما فى وسعنا، والله يعلم أننا سخرنا موارد الحكومة كلها لخدمه شعبنا. والله يعلم أننا لم نجامل أحداً على حساب مصلحه بلادنا.
وأضاف: لقد أعلنت بعدها بعام أمام أخى رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أول استراتيجية اتحادية. وفى العام 2009 أعلنا رؤية الإمارات 2021 وأننا نريد أن نكون من أفضل دول العالم. وتساءل البعض عن جدوى إطلاق استراتيجية وأهداف تمتد على مدى 12 عاماً، ولكن اليوم نرى نتائجها واقعاً يعيشه شعبنا.
احتفاء برج خليفة
واحتفى برج خليفة بالذكرى الـ15 على تولى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئاسة الحكومة الإماراتية، حيث تمت إضاءة البرج باللون الأبيض مع صورة الشيخ محمد بن راشد مصحوبة بتعليق "15 عاما.. يقول ما يفعل ويفعل ما يقول".
وغرد الحساب الرسمى لبرج خليفة على تويتر قائلا: "إنه بشغف كبير وحماس وعزم.. تخطى الشيخ محمد بن راشد الحدود وحقق المستحيل كما حقق 15 عامًا من الإنجازات... برج خليفة من البراهين العديدة على ذلك. شكرًا لك على قيادتك التى لا تلين وحازمه وطموحه".