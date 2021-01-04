شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تمدح حاكم دبى بصورة قديمة تجمعهما: زعيم وقائد قلبه على كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت الفنانة والمطربة التونسية لطيفة، على الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مشيرًا إلى أنه قائد كبير وقلبه على كل الناس، سواء مواطنين أو مقيمين، ونشرت لطيفة صورة جمعتها مع حاكم دبى، وذلك فى الذكرى الخامسة عشرة لتولية رئاسة الحكومة الإماراتية، عبر حسابها على تويتر، أتبعتها قائلة: "ربنا يحفظك ويطول فى عمرك زعيم وقائد قلبه على كل الناس.. مواطنين ومقيمين.. وعلى بلده.. كم نحن فى حاجة إلى زعماء قلبهم على شعبهم.. يقول ما يفعل ويفعل ما يقول".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد وجه رسالة إلى أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مرور 15 عاما على توليه رئاسة الحكومة الاتحادية.