نانسي عجرم ناعيةً إلياس الرحباني :يوم حزين على لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - ودّعت الفنانة نانسي عجرم، الراحل إلياس الرحباني، بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر".

نشرت نانسي صورة للراحل، وعلقت عليها، قائلة"يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير.. أحر التعازي للعائلة الكريمة الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني".

أعلنت عدد من الوكالات الإخبارية اللبنانية عن خبر الوفاة، حيث رحل إلياس عن عمر ناهز الـ 85 عاماً متأثراً بفيروس كورونا، لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية. وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكيةعلى البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي وفيلم حبيبتي وفيلم أجمل أيام حياتي ومسلسل عازف الليل.

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بالإضافة إلى عدد من أغاني الفنانة الكبيرة فيروز، يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون.

أغاني الفنانة صباح، مثل" كيف حالك يا أسمر، شفته بالقناطر، ياهلي يابا".

وتغنى بألحان الفنان الكبير وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي. كما تعاون مع عدد من مغني جيل أحدث، منهم جوليا بطرس وباسكال صقر.