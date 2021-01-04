من ستار أكاديمي.. أمير طعيمة يودّع إلياس الرحباني

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الشاعر أمير طعيمة مجموعة من الصور برفقة الراحل إلياس الرحباني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تضمنت الصور يوميات أمير مع الرحباني من برنامج المواهب الغنائية الشهير "ستار أكاديمي"، وعلق عليه قائلاً: "ذكريات كتير قوي حلوة كنت فيها الأب والأخ والصديق، هتوحشني ضحكتك يا راجل يا طيب، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني في ذمة الله".

أعلنت عدد من الوكالات اللبنانية عن خبر الوفاة دون إبداء سببها، حيث رحل إلياس عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية. وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي وفيلم حبيبتي وفيلم أجمل أيام حياتي ومسلسل عازف الليل.

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بالإضافة إلى عدد من أغاني الفنانة الكبيرة فيروز، يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون.

أغاني الفنانة صباح، مثل" كيف حالك يا أسمر، شفته بالقناطر، ياهلي يابا."

وتغنى بألحان الفنان الكبير وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي. كما تعاون مع عدد من مغنيي جيل أحدث، منهم جوليا بطرس وباسكال صقر.