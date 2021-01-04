كريم فهمي يكشف نتيجة تحليل كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان كريم فهمي ، عن شفائه من فيروس كورونا، والذي أصيب به خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشف كريم نتيجة المسحة التي أجراها قائلاً:"الحمد لله نتيجة المسحة سلبية بفضل دعواتكم والتفاؤل اتفائلوا والله التفاؤل علاج وكفاية نشر صور سلبية يارب اشفي الجميع.

كان قد أعلن كريم عن اصابته

بالفيروس منذ أسبوعين، الأمر الذي أخذ حيز كبير من أحاديث مواقع التواصل الإجتماعي حول إصابته، وخاصة بعد ظهوره في عدد من المناسبات العامة، وإصابة عدد من الفنانين بالفيروس.

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يذكر أن آخر الأعمال الدرامية لكريم كانت من

خلال مسسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركه البطولة "ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب، إيمان السيد"، من تأليف:عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.

إضافة إلى تصوير مشاهده في فيلمه الجديد " ديدو" الذى يدخل مرحلة المونتاج حاليا ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.