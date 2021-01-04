فن ومشاهير

هشام حداد يعلن إصابته بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 05:08 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 3:43 مساءً

هشام حداد

هشام حداد

أعلن الإعلامي هشام حداد مقدم برنامج HISHOW عبر “صوت بيروت انترناشونال” إصابته بفيروس ، وقال حداد عبر خاصية “story” عبر حسابه على “انستغرام” أن نتيجة فحص الـ”pcr” أتت إيجابية.

وكان كشف حداد يوم أمس أن “بالامس جاءت نتيجة اختبارات الكوفيد لزوجتي ومدبرة المنزل ايجابية ونتيجتي سلبية، ولكني رغم ذلك سأضطر لحجر نفسي لمدة عشرة ايام مع اعادة الاختبار علما انني اعاني من عوارض قاسية كالحرارة العالية والاوجاع الجسدية المبرحة مم يرجح اصابتي…للاسف لا حلقات جديدة قبل نهاية الحجر”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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