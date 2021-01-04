شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وهيفاء وهبى وحسين الجسمى وأصالة ينعون إلياس الرحبانى برسائل مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم اللبناني راغب علامة، الموسيقار الكبير إلياس الرحبانى، والذى توفى منذ قليل، ووجه رسالة مؤثرة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "يا ضيعانك يا صديقي يا الياس الرحباني، الرحمة لروحك الحلوة.. برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة. الى جنة الخلد".



راغب علامة على تويتر

وحرصت النجمة هيفاء وهبي، على توديع الراحل اليسا الرحباني، ونشر صورة له على حسابها بـ"تويتر"، وقالت: "قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك الفن اللبناني راح يشتق لك الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء"، كما نعى الفنان حسين الجسمي برسالة على "تويتر"، قائلا: " وداعاً يا صديقي الله يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك وأحبابك".



حسين الجسمى يودعه



هيفاء وهبى على تويتر

كما قدمت النجمة السورية أصالة العزاء في وفاة الياس الرحباني، وغردت على حسابها بـ"تويتر": " الله يرحمه ويغفر له وبعوّض لبنان كلّ هالحزن الّلي مرق برحيل كبار ووجع أهل .. فنّان كبير وطيّب وحنون كان على الكلّ الله برحمه".



اصالة

وحرص سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف بتشكيل الحكومة، على نعى الموسيقار الكبير إلياس الرحبانى، والذى توفى منذ قليل، ونعى الحريرى برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي.. أحر التعازي لزوجته واولاده وعموم عائلته ومحبيه".

إلياس الرحبانى موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".