شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بتصوير "موسى" ويكشف عن لوك المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان عن أول صورة من كواليس مسلسله الجديد "موسى" الذى بدأ تصوير أول مشاهده فيه مطلع هذا الأسبوع، حيث احتفل رمضان ببدء التصوير مع المؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، من خلال تورتة أظهرت الصورة اللوك الذى يظهر به فى أحداث العمل.



محمد رمضان يحتفل بتصوير موسى

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.