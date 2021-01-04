شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى فى جلسة تصوير جديدة بعد عرض "صابر وراضى" لـ أحمد آدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة اللبنانية رزان مغربى لجلسة تصوير جديدة بفستان قصير من اللون الذهبى، وتحدثت رزان مغربي عن عرض فيلمها "صابر وراضي" بالسينمات منذ أيام قليلة، قائلة إن العمل حصل على ردود أفعال إيجابية بين الجمهور.

وتجسد رزان مغربي خلال أحداث العمل شخصية جاسمين تعمل سكرتيرة لدى الفنان محسن محي الدين، الذي يجلس على كرسي متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضي والذي يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.





وأضافت أن شخصيتها في العمل هي شخصية جادة للغاية وتسير على نظام مختلف عمن حولها، وتتغير هذه الشخصية بشكل كامل في أواخر أحداث العمل لدخول شخص ما لحياتها وهو ما يجعلها تتحول بشكل كامل.





يذكر أن فيلم "صابر وراضى"، من بطولة أحمد آدم، رزان مغربى، محسن محى الدين، سلوى عثمان، يوسف حسام، يسرا مسعودى، محمد مهران، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد.