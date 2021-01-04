شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: إلياس الرحبانى غصن آخر من الشجرة الرحبانية رحل بعد مسيرة حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف بتشكيل الحكومة، على نعى الموسيقار الكبير إلياس الرحبانى، والذى توفى منذ قليل، ونعى الحريرى برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي.. أحر التعازي لزوجته واولاده وعموم عائلته ومحبيه".



سعد الحريرى على تويتر

يأتى هذا بعدما عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن حزنها من خبر وفاة الموسيقار إلياس الرحبانى، ونعت اليسا الموسيقار الراحل برسالة على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "لبنان كله عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة.. الله يرحمه وكل التعازي لعائلتك الكريمة".

كذلك نعى النجم اللبنانى وائل جسار، الموسيقار إلياس الرحبانى، والذى توفى منذ قليل، حيث كتب جسار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "انتقل إلى رحمته تعالى ركنا من أركان الموسيقى والفن العربى والعالمى الأستاذ إلياس الرحبانى، له الرحمة ولكم الأجر والثواب".

إلياس الرحبانى هو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".