شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أطفال الشاشة..مؤمن حسن مع أسرته فى ظهور مميز بعد 40 عاما من التمثيل..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفنان مؤمن حسن، واحدًا من ألمع الأطفال الذين عملوا فى مجال الفن، حيث عرفه الجمهور كطفل أدى دور "أشرف" ابن عفاف "سعاد حسنى" فى فيلم غريب فى بيتى مع الراحل نور الشريف، ثم الطفل "أحمد" الذى أدى دور هشام سليم خلال طفولته فى فيلم "تزوير فى أوراق رسمية" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز والقديرة ميرفت أمين، ثم توالت أعماله المختلفة حتى ذاعت شهرته أكثر بعدما اشتد عوده وأصبح شابا يافعا، عندما أدى دور "خضير" مع نور الشريف أيضا فى المسلسل الذى مازال يواصل نجاحاته حتى الآن برغم مرور نحو 26 عاما على عرضه وهو مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، ثم دور "شمس" ابن الفنان الراحل شعبان حسين "ثروت" فى حلقات مسلسل يوميات ونيس، للفنان الكبير محمد صبحى.



مؤمن حسن

الفنان مؤمن حسن، كان واحدا من أشهر ثلاث أشقاء عملوا فى المجال الفنى، مع أشقائه نبيلة حسن ونادر حسن، وبدأ التمثيل فى عمر 6 سنوات، ومع مرور الأيام والأعوام، لم تتغير ملامحه لكن شابها الشعر واللحية ذاتا اللون الأبيض، ولم يعد هو الطفل الذى اعتاد رؤيته الجميع، وصار عمره حاليا فى منتصف الأربعينيات، ويظهر ذلك من خلال الصور التى يشارك بها متابعيه ومحبيه عبر حساباته على السوشيال ميديا، خاصة "فيسبوك".

واعتاد مؤمن حسن، على نشر صور له مع أسرته التى تتضمن زوجته رشا سليمان، وأولاده مريم وسما وعمر وغزال، وكان آخر هذه الصور "صورة سيلفى" تم التقاطها فى أغسطس الماضى، لكن أعيد نشرها مجددا، وظهروا جميعا مرتدين الملابس ذات الألوان الصفراء، وعلى وجوههم "الكمامة" كإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.



مؤمن وأسرته

الفنان مؤمن حسن، شارك فى طفولته فى العديد من الأفلام مع عمالقة الفن، ومنها عنتر شايل سيفه و5 باب، مع الزعيم عادل إمام، حكمت المحكمة مع وحش الشاشة فريد شوقى ويسرا، فقراء لا يدخلون الجنة، تزوير فى أوراق رسمية، خليل بعد التعديل مع محمود عبد العزيز، محاكمة على بابا مع يحى الفخرانى، وغيرها، كما شارك فى العديد من الأعمال الدرامية والدينية ومسلسلات وبرامج الأطفال، ومنها مسلسلات: "لا إله إلا الله، الطاحونة، الإمام مالك، دموع فى عيون وقحة، عمرو بن العاص، أجمل الزهور، حادى بادى، ليالى الحلمية، سر الأرض وغيرها".



