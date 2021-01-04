شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: مي عمر تطورت بشكل كبير ومحدش بيطلع عظيم من أول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد زاهر خلال الندوة الصحفية التي أقامها الخليج 365 لتكريم أحمد زاهر، عن أنه لم يكن لديه أي تخوفات من العمل مع الفنانة مي عمر في أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل لؤلؤ، مشيرا إلي أن البعض حاول تخويفه من العمل مع محمد رمضان لكنه بعدما التقاه وجده محترما وقدره وقدر تاريخه ولم يحدث بينهما أي شئ.

وقال أحمد زاهر: "مي عملت أدوار صغيرة زي كلام علي ورق وحكاية حياة وبعدين ريح المدام بطولة وكسر الدنيا وظهرت بطلة أمام عادل إمام وأحمد السقا ومحمد رمضان وعملت cv محترم ومن حكاية حياة وحتي مسلسل لؤلؤ اتطورت بشكل كبير ومحدش بيطلع عظيم من أول مرة الواحد بيكتسب خبرات ومع كتر الأعمال بياخد ثقة في نفسه وبيطور من نفسه".

وفي سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.