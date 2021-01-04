شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان: "2020 نعمة كبيرة من عند ربنا وعرفتنا قيمة الناس اللى بنحبها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى رسائل الفنانين لوداع عام 2020 وبداية العام الجديد، وعبرت الفنانة كارمن سليمان عن سعادتها بالعام الماضي وأمنيتها بأن يكون عام 2021 أفضل وضعا، ووجهت كارمن رسالة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "يا رب 2021 تبقى سنه حلوة علينا كلنا وسنة آمان على الناس كلها.. أنا شخصيا ممتنة للسنه اللي فاتت وشايفة إنها كانت نعمة كبيرة أوي من عند ربنا".



كارمن سليمان على تويتر

وأكدت كارمن سليمان، أنها تعلمت الكثير من الدروس خلال عام 2020، مضيفة: "سنة 2020 كانت مختلفة في كل حاجة، كان التواصل فيها مع معظم الناس ومنهم إنتوا أونلاين ودة خلانا نعرف أهمية كل الناس اللي إحنا بنحبها في حياتنا، جربنا حاجات كتير متعملتش قبل كدة وطلعنا بتجارب مختلفة وحياة أحسن اتغيرنا فيها كلنا وعيدنا حسابتنا".

وعن كورونا، قالت الفنانة كارمن سليمان: منذ بداية كورونا وأنا أتابع المسلسلات بشكل كبير وذلك بسبب مكوثنا فى المنزل ، كما أننى أحب المسلسلات الهندى والأغاني الهندى وكذلك المزيكا وأجيد أيضا الطبخ الهندى، كما كشفت الفنانة كارمن عن وزنها حيث قالت وزنى الحالى 43 كيلو تقريبا وعندما كنت حامل فى إبنى زين زدت ما يقرب من 15 كيلو ووصلت 56 كيلو.

وكانت المطربة كارمن سليمان قد طرحت خلال الشهور الماضية فيديو كليب لها بعنوان "لينا رقصة" ، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومن توزيع جلال الحمداوى، والأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج وبلهجة مصرية معاصرة، عبر حسابها الشخصي على يوتيوب.