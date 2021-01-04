هل تقصد شمس الكويتية إهانة شيرين عبد الوهاب؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تقصد شمس الكويتية إهانة شيرين عبد الوهاب؟، سؤال يطرح منذ أمس بعد تصدر الثنائي التريند بعدما وجهت شمس الكويتية انتقادات للمطربة شيرين عبد الوهاب، حيث يجد البعض أن شيرين لم تكون محور الحلقة، فلماذا طرح المذيع هذا السؤال علي شمس، بالإضافة إلى أن تلك التصريحات التي انتقدت شيرين بسببها تصريحات قديمة، وشيرين وضحت وجهة نظرها من قبل لتصالح جمهورها.



شيرين عبد الوهاب و شمس الكويتية

وشمس الكويتية انتقدت شيرين عبد الوهاب بخصوص تصريحات أدلت بها شيرين منذ فترة وتصالحت بعدها مع الجمهور بعدما شرحت وجه نظرها، حيث أكدت شمس في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج "سندريلا" عبر قناة atv أن شيرين ليس لديها وعي، قائلة: "إن أكثر ما استفزني في تصريحات شيرين كلمة العوانس ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس".

وأشارت شمس أنه لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج، واعتبرت الفنانة الكويتية أن أغلب الفنانات ليس لديهنّ ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد"، على حد تعبيرها.

وكانت قد طرحت وزارة السياحة والآثار، الخميس الماضي كليب أغنية "مصر أرض الجمال"، من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصرى وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة، وذلك من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021.

أغنية "مصر أرض الجمال"، كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل.