شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ناعيًا إلياس الرحبانى: فقدنا ركنًا من أركان الفن العربى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم اللبنانى وائل جسار، الموسيقار إلياس الرحبانى، والذى توفى منذ قليل، حيث كتب جسار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "انتقل إلى رحمته تعالى ركنا من أركان الموسيقى والفن العربى والعالمى الأستاذ إلياس الرحبانى، له الرحمة ولكم الأجر والثواب".

إلياس الرحبانى هو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

وكان النجم اللبنانى وائل جسار قد أحيا فى وقت سابق من شهر نوفمبر الماضى حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه والذى تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.