شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إلياس الرحبانى.. وإليسا تنعيه: لبنان كله فقد ثالث العمالقة من آل رحبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن حزنها من خبر وفاة الموسيقار إلياس الرحبانى، ونعت اليسا الموسيقار الراحل برسالة على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "لبنان كله عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة.. الله يرحمه وكل التعازي لعائلتك الكريمة".



اليسا على تويتر

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الموسيقار إلياس الرحبانى عن عمر ناهز الـ 83 عاما، والموسيقار هو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصى ومنصور الرحبانى، وهو من مواليد عام 1938.

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، كانت قد ودعت عام 2020 برسالة قاسية أكدت فيها أنه العام الأسوأ فى تاريخ البشرية، مؤكدة أن العام الحالى شهد الكثير من الأزمات والمحن على العالم، وعبرت إليسا عن أملها فى أن يكون العام الجديد أفضل على الجميع وأن يحمل آمال جديدة للشعوب التى عانات خلال عام 2020.

وقالت إليسا، فى آخر رسائلها عن عام 2020 على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام 2020 بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا 2020 غير مأسوف عليكِ".