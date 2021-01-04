شكرا لقرائتكم خبر عن صحف مصرية وعربية تبرز تصريحات أحمد زاهر فى ندوة تكريمه بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تصريحات النجم أحمد زاهر، التي أدلى بها خلال ندوة تكريمه التى أقامها له قسم الفن باليوم السابع، ردود أفعال واسعة واهتماما كبيرا من قبل الصحافة المصرية والعربية التى تناقلت تصريحاته، وأبرزتها من خلال إصداراته، حيث حرصت مواقع عربية على نقل تصريحات أحمد زاهر حول القيود التي يضعها لبناته ليلى وملك فى عالم التمثيل، وخلال تجسيد الأدوار على الشاشة، وأنها نفس القيود التي وضعها لنفسها.

وقال موقع "دنيا الوطن"، إن الفنان المصري أحمد زاهر أكد أنه يرفض بشكل قاطع ظهور بناته ليلى وملك في مشاهد ساخنة مشددًا على أنه لا يسمح حتى بقبلة بريئة أو حتى "في الهواء"، حسب تعبيره.

فيما قال موقع "نورت" نقلاً عن ”الخليج 365”، إنه يضع قيودًا وخطوطًا حمراء لبناته، وإنه لا يسمح بتجسيدهما لمشهد به “قبلة” أو مشهد ساخن، وهى نفس القيود التى يضعها لنفسه أيضًا، وأنه غير مسموح لهما بتمثيل مشهد به بوسة حتى ولو كانت فى الهواء.

بينما قام موقع الدستور بعمل استفتاء علي صفحته علي "فيس بوك" حول ما قاله النجم أحمد زاهر فى ندوته بموقع ”الخليج 365”، حول مدى موافقة الجمهور على رفض زاهر تجسيد بناته مشاهد ساخنة أو قبلات.

ومن أبرز التصريحات التي اطلقها زاهر من خلال ندوة الخليج 365: إنه يضع قيودا وخطوطا حمراء لبناته، وإنه لا يسمح بتجسيدهما لمشهد به "بوسة" أو مشهد ساخن، وهى نفس القيود التى يضعها لنفسه أيضا، وأنه غير مسموح لهما بتمثيل مشهد به بوسة حتى ولو كانت فى الهواء.

وأضاف زاهر، خلال ندوة تكريمه فى الخليج 365 قائلاً: "أنا عمرى ما عملت كده ولا عمرى أقدم مشاهد على سرير، أنا مقتنع الحاجات دى ملهاش علاقة بالفن أنا مقتنع إنى لو عايز أقول أن فلان مع فلانة فى غرفة أشير لها لأنى هاثير غرائز ليه".

وأضاف زاهر أنه إنسان شرقي ومربي بناته على خطوط حمراء معينة، مضيفًا أن مشاهد الـ"بوس" والمشاهد الساخنة سيئة جارية "وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود".

وفي سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.