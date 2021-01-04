شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، إصابة والدتها بفيروس كورونا، حيث طالبت الجمهور بالدعاء لها وكتبت على حسابها الشخصى بموقع فيس بوك: "دعواتكم لأمى حبيبتى بالشفاء العاجل.. إيجابى كورونا.



ميرنا نور الدين

وشاركت ميرنا نور الدين فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 42 هذا العام، وأجرت لقاءً مع الزميلة منة يحيى فى تليفزيون الخليج 365، وكان أول الأسئلة التي وجهتها للفنانة ميرنا نور الدين: "هل اتغيرتى بعد الشهرة اللى عاملها لك دورك فى مسلسل حكايات بنات"، لترد:"لا والله زى ما أنا ماتغيرتش".

وردًا على سؤال: "بتحبى أية أكتر المجوهرات ولا الورد"، قالت الفنانة:" بحب الأكل أكتر من المجوهرات والورد، وأكتر أكلة بحبها المحشى"، وكشفت ميرنا نور الدين، عن أنها تقوم حالياً بتأدية دور في مسلسل "يوم وليلة" بطولة الفنان أحمد رزق، مشيرة إلى أنها تدرس عددا من العروض لمسلسلات شهر رمضان المقبل.

وتظهرميرنا نورالدين كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد بأحداث مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، والذى تم الإنتهاء من تصويره قبل أيام للعرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته أيتن عامر وداليا مصطفى ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وانتاج سينرجى.