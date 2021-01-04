شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الهضبة عمرو دياب فى دبي لقضاء احتفالات رأس السنة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النجم عمرو دياب قضاء إجازته الأخيرة بمناسبة احتفالات العام الجديد فى دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، والمنتج موسى عيسى، ورجل الأعمال عمر إسلام شلبى، وظهر بالعديد من الصور معهم أو بمفرده، وكان آخر الصور ما نشرها منسى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مع الكبار في دبي".



عمرو دياب مع أصدقائه



الهضبة مع أصدقائه

كما تقابل الهضبة فى دبى مع النجم اللبنانى راغب علامة، ونشر كل منها صورة جمعتهما عكست المحبة والصداقة بينهما، حيث نشر الهضبة عبر حسابه على إنستجرام الصورة معلقا: "دائماً ما أكون سعيدًا حينما أقابلك"، وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن وصفوا اجتماعهما بأنه أشبه بلقاء السحاب بسبب الجماهيرية الكبيرة للثنائى فى عالم الغناء.



عمرو دياب وراغب علامة

وفى ليلة رأس السنة شارك الهضبة جمهوره صورا وفيديوهات توثق احتفاله بالعام الجديد في دبي، كما حرص على تهنئة جمهوره بالسنة الجديدة قائلاً: "عام جديد سعيد من مكان خاص جدًا " دبي"، وداعًا لعام 2020 وحظًا سعيدًا للجميع في 2021".



عمرو دياب فى رأس السنة

على جانب أخر تقضى الفنانة دينا الشربيني أجازتها فى دبي أيضا، وسط تكنهات وتوقعات من جمهورهما بأن احتفال النجمين في الإمارات العربية المتحدة لم يكن مجرد صدفة، حيث تمنى لهما الجمهور حظًا سعيدًا وعودة علاقتهما مجددًا في العام الجديد.