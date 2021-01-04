شكرا لقرائتكم خبر عن "سوق الجدعنة" أول أغانى أمينة فى عالم المهرجانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل المطربة أمينة عالم المهرجانات لأول مرة في مشوارها الغنائى بأغنية تحمل اسم "سوق الجدعنة" وهو ديو غنائي يجمعها مع مطرب المهرجانات محمود معتمد وتظهر فى الكليب بشكل جديد ومختلف بأنها تمزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب وسيتم عرضها قريبًا.

من جانبه قالت المطربة أمينة بأنه سيطرح كليب "سوق الجدعنة" علي عدة مراحل والتي تبدأ بطرحها أولاً علي طريقة الاغنية السينجل لجذب الجمهور المتابع لها بشغف ثم طرحها على نظام المزج ما بين "lyrics" والفيديو كليب لعرضها علي إحدى القنوات الفضائية وعبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير الـ"يوتيوب" وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وغيرها وذلك بإحساسها المختلف وكلماتها المرهفة.





وأضافت أمينة بأن تدور كلمات "سوق الجدعنة" عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

وأوضحت أمينة أنها تقدم هذه الحدوتة علي طريقة المهرجانات ولكنها بأسلوب ليس به أدني إسفاف لكي تصل إلي جميع الأعمار وتدخل جميع المنازل لتتناسب مع العادات والتقاليد المصرية وغيرها معربة عن أمنياتها بأن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.





واستكملت أمينة بأنها تواكب تطورات أساليب الغناء الحديث المنتشر حالياً بين شباب الجيل الحالي إلا وهو تقديم موضة المهرجانات مما لديها تأثير مبهج وفعال في جميع المناسبات الإجتماعية وغيرها مع مراعاة الأخذ في الإعتبار بعدم تقديم كلمات مبتذلة تثير الإثارة والجدل للحفاظ على المعايير والقيم التي يتقبلها المجتمع .

يشار أن مطرب المهرجانات محمود معتمد حقق نجاحاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وذلك من خلال تقديم كل من مهرجان سور الجدعان " دي حبيبتي شايلة ضميرها" ومهرجان صاحبي صاحبي " ليه بتبكي" والذي قام بتأديتهما مع المطرب حوده بندق ونالو تفاعل ورد فعل ملحوظ من قبل الشباب وغيرها.

جدير بالذكر بأن كليب "سوق الجدعنة" يجمع كل من المطربة الشعبية أمينة ومطرب المهرجانات محمود معتمد وهي من كلمات وألحان وتوزيع أسلام مونتي.

وفي سياق أخر تنتظر الفنانة والمطربة الشعبية أمينة عرض فيلم "الشرابية" لمجموعة من النجوم إلا وهم النجمة أمينة ، علاء مرسي ، راندا البحيري ، لطفي لبيب ، أحمد عبدالله محمود ، سليمان عيد ، حسن عبد الفتاح ، علاء زينهم ، جمال فؤاد ، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضة بدور العرض السينمائي قريبًا.