إلياس الرحباني غنت له فيروز وماجدة ولجأ للقضاء بسبب صابر الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني اليوم الاثنين عن عمر ناهز 83 عاما، بعد أسبوع من أعلان إصابته بفيروس كورونا.

إلياس وهو الشقيق الأصغر للأخوين منصور وعاصي الرحباني، كتب ولحن ووزع موسيقيا مالا يقل عن 2500أغنية، إلى جانب قيادة الاوركسترا، وتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، ومنها "دمي ودموعي وإبتسامتي"، و"أجمل من حياتي".

وغنت من ألحان إلياس، كل من فيروز "طير الوروار" و"أوضة منسية"، وماجدة الرومي "عم بحلمك يالبنان".

وقدم له أيضا وديع الصافي "ياقمر الدار".

وكان الموسيقار الراحل السبب في منع طرح أغنية الفنان صابر الرباعي الشهيرة "أتحدى العالم"، إذ اتهم شركة روتانا المنتجة للألبوم والملحن خالد البكري بالتعدي على حقوقه، لتشابه اللحن مع جمل موسيقية بأحد ألحانه "فيفا ماريا" الذي ألّفه في السبعينيات، وقام برفع دعوى ضد الملحن والشركة أمام القضاء اللبناني.

وبعد إجراء تحقيق فني متخصص وتشكيل لجنة استماع ضمت الخبير الموسيقي جورج روفايل، والملحنين إحسان المنذر وعازار حبيب، أقرت المحكمة بوجود التشابه.

وحصل الموسيقار اللبناني على حكم قضائي، قضى بمنع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات من إنتاج وتوزيع وتسويق وتداول وتصوير أغنية "أتحدى العالم" التي يغنيها الفنان التونسي صابر الرباعي، وغرامة قدرها 250 ألف ليرة لبنانية عن كل مخالفة.

وأعلنت الفنانة كارول سماحة رحيل الموسيقار إلياس الرحباني، وعبر حسابها على موقع "تويتر"، كتبت:"رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني، وداعا إلياس الرحباني. شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان، أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان.

أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان"

أغنية أشعلت ازمة بين إلياس الرحباني وصابر الرباعي