فيديو| عمر الشناوي يتعرض لإصابات بسبب حريق في "دراجته" النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان عمر الشناوي لحادث بمنزله إذ احترقت دراجته النارية صباح اليوم.

وشارك عمر الشناوي متابعيه بمقطع فيديو، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابه بموقع"إنستجرام".تحدث عمر في الفيديو عن تفاصيل الحادث، إذ فوجئ صباح اليوم بجرس الإنذار لـ"الدراجة النارية" الخاصة به يدوي، فظن في بداية الأمر أنه لص يحاول سرقتها ولكنه اكتشف أنها تحترق.

أضاف الشناوي أنه استعان بأحد الأشخاص ليساعده في إحضار مفتاح سيارته، ليجلب "طفاية الحريق " من السيارة، ويخمد النيران ولكنه تعرض لإصابات في يديه وقدمه بسبب اشتعال الحريق في الدراجة.

يذكر أن آخر أعمال عمر الشناوي هي حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا".