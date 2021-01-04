صورة- "أنتي سر سعادتي".. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة شيماء سيف والدتها بعيد ميلادها، الموافق اليوم 4 يناير.

نشرت شيماء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" انهاردة أحلى يوم في الدنيا يوم عيد ميلاد قلبي وكل دنيتي أحلى أم في الكون وأحن وأجدع وأرجل أم فى العالم، كل سنة وانتي نور حياتي كل سنة وانتي سر سعادتي ووجودي ياكوكو ياحب العمر كله".

أضافت شيماء :" ربنا يباركلي فيكي ويديكي الصحة وطولة العمر والله ياماما لو جبتلك الدنيا كلها تحت رجلك ما هتوفيكي حقك بحبك يانبض قلبي ونور عنيا وملكة حياتي".

يذكر أن شيماء سيف تنتظر عرض فيلم "العنكبوت" الذي تشارك ضمن أبطاله مع أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.