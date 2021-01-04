وفاة الموسيقار إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفّي الفنان الموسيقار إلياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

ونعت الفنانة كارول سماحة، الرحباني، عبر حسابها على تويتر: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانيوداعا إلياس الرحباني".

أضافت كارول :"شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان، أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان، أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني