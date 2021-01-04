نجاة الصغيرة :"إذا قدرنا ربنا هقدم حاجة قريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة نجاة الصغيرة، إنها تّحب سماع الكثير من المقاطع الغنائية لكوكب الشرق أم كلثوم، :"دي مش حاجة واحدة عشان أتذكرها أو أفتكر اسمها، دي مكتبة عظيمة وكبيرة، الموضوع مش موضوع صوت ولا أغاني فقط، دي دراسة وحاجة كبيرة جدًا".

وأضافت "نجاة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة mbc مصر، أنها كانت محظوظة وتشعر بالنعمة لمعاصرتها كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، موضحة أنها لديها رغبة في تقديم شيئا جديدا الفترة المقبلة، ولكن قد تواجهها بعض العقبات، :المجموعة بتاعتي مش موجودة دلوقتي".

وتابعت: "أنا بحاول، بس هيبقى فيه صعوبات سواء من العازفين أو الملحن، مفيش ملحنين ينفعوا ليا، أو مفيش ملحنين ينفعوا يعملوا الحاجة اللي بتمناها، لأن الحاجة اللي بتمناها بتبقى صعبة، لأن كل الأغاني بتاعتي صعبة، مفتكرش أنها تبقى سهلة في تنفيذها أكيد هتبقى صعبة، أنا بحاول إذا قدرنا ربنا هقدم حاجة قريب".