شيرين عبد الوهاب تنعى وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا السبت الماضي، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل غرفة العناية المركزة .

نشرت شيرين صورة وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت:" أحب أعزي الشعب والفن المصري في وفاة الأستاذ الكبير وحيد حامد ربنا يغفر له ويرحمه".

شيعت جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة الظهر السبت الماضي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، زوجة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.