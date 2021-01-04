وفاة الموسيقار الكبير إلياس الرحباني

أعلنت الفنانة كارول سماحة وفاة الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نعت كارول الراحل قائلة: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية.. وداعًا ⁧‫إلياس الرحباني، ‬⁩‏شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا. ⁧‫

‏أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان، أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا،

جاد وغسان".

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أعلنت عدد من الوكالات اللبنانية عن خبر الوفاة دون إبداء سببها، حيث رحل إلياس عن عمر ناهز الـ 85 عاماً،

لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية. وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية

على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي وفيلم حبيبتي وفيلم أجمل أيام حياتي ومسلسل عازف الليل.

بالإضافة إلى عدد من أغاني الفنانة الكبيرة فيروز، يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون.

أغاني الفنانة صباح، مثل" كيف حالك يا أسمر، شفته بالقناطر، ياهلي يابا."

وتغنى بألحان الفنان الكبير وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي. كما تعاون مع عدد من مغني جيل أحدث، منهم جوليا بطرس وباسكال صقر