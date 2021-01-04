في أقل من عام..رامي صبري يحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

أعلن الفنان رامي صبري، عن حصول عدد من أعماله الغنائية على أكثر من 100 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

شكر رامي جمهوره قائلاً:"بشكر كل جمهوري في العالم اللي كانوا السبب في ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من عام".

يذكر ان رامي قد طرح خلال عام 2020 5 أغنيات حققوا نسب مشاهدة عالية، بدأ بأغنية

"حياتي مش تمام"، التي سجلت أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي، حصلت الأغنية على نجاح استماعي ضخم، ونسبة مشاهدة عالية عبر مختلف المنصات الموسيقية.

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تلاها أغنية "غريب الحب"، التي تم طرحها كـ تتر رمضاني لمسلسل "فرصة

تانية"، وحققت أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:مدين ،توزيع:نادر حمدي.

وانضم للموسم الصيفي من خلال أغنية "خطيرة"، التي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال حمداوي.

تلاها أغنية "خليني أشوفك تاني"، التي سجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد علي موسيى، ألحان:مدين، توزيع:جلال حمداوي.

وختمها بأغنية "مش مرتاحين"، التي تم طرحها كـ تتر لمسلسل "طلقتك نفسي"، وحصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:تميم.