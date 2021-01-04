بعد هجومها العنيف عليها.. ابرز ما قالته شمس الكويتية عن شيرين عبد الوهاب

واجهت شيرين عبد الوهاب هجوم عنيف من قبل المطربة شمس الكويتية، حيث وصفت تصريحاتها بالجهل وعدم الوعي واللا إنسانية، مشددة على أهمية أن يكون الفنان صاحب ثقافة وقدر كافي من اللباقة في كلامه أمام الجمهور والإعلام، حتى تتغير الصورة التي رسمها البعض عن الفنانين بأنهم يغنون ويمثلون فقط، ولكن إذا تحدث في غير ذلك "يجيب العيب" على حسب تعبيرها.

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وردت شمس الكويتية على سؤال الإعلامي صالح راشد خلال استضافته لها ببرنامجه "سندريلا"، حول رأيها بتصريحات شيرين عبد الوهاب التي تطلقها بحفلاتها وتعرضها لكثير من المشاكل فيما بعد، قائلة:"شيرين ليس لديها وعي ما أقدر ألومها على ما تقوله"، موضحة أنها

لم تتذكر من تصريحاتها سوى وصفها للبنات بالعوانس، والذي قالته بأحد حفلاتها دفاعًا عن الرجال بأحد المواقف مؤكدة أن الوصف استفزها كثيرًا ولم يعجبها.وقالت شمس:"غلطانة كتير وجاهلة في جهل بهذه الكلمة وخالية من أي انسانية وغير راقية، مفيش امرأة عانس في امرأة لم تتزوج حتى الآن لرغبتها أو عندها سبب يخصها مش بتريد، في اسباب كتيرة، عيب الكلمة ليست صحيحة، ما حبيت تصريحها".

شمس الكويتية: مش علشان شيرين اتزوجت مرتين يبقى وصلت لحالة إنسانية راقية

وتابعت:"مو معناها إن شيرين اتزوجت مرتين أنها وصلت لحالة انسانية راقية يعني، في فنانات ليس لديهنّ ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم

تصريحات شمس الكويتية ضد شيرين عبد الوهاب من الدقيقة 33.7 لـ 34.49

إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني، ولو اتكلم يجيب العيد".ولكنها أكدت أنها على المستوى الشخصي تعشق أغاني شيرين وأحساسها وتحب أغانيها، ولكن ترفض مثل تلك التصريحات الغير واعية.

شيرين عبد الوهاب: اللي اضيقوا من كلامي شوية عوانس

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تضع نفسها بمواقف محرجة كثيرة بسبب ذلات لسانها بحفلاتها المختلفة، فقالت بأحد حفلاتها بالرياض أن النساء لابد أن يطعن الرجال، ممازحة جمهورها وقالت:"بما أننا لا نستطيع الاستغناء عن الرجال، فمن الأفضل أن نسمع كلامهم، لماذا نعذبهم؟… خلاص رفعنا الراية البيضاء"، الأمر الذي اغضب الكثيرون ودشنوا هاشتاج ضدها يحمل عنوان"اخرسي يا شيرين".



لتخرج بحفل أخر وتصف من رفض حديثها "بشوية عوانس" حيث قالت:" المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قولت للستات تسمع كلام الرجالة طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة ايه اللي مزعلهم اكيد دول شوية عوانس".