(شاهد) "جوه العين" أحدث أغنية للمطرب الشاب محمد حليم

حققت أغنية "جوه العين" للمطرب الشاب محمد حليم، نجاحًا كبيرًا، خلال الأيام الماضية، منذ طرحها على "يويتيوب" بطريقة الفيديو ليركس، لتتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال ليلة رأس السنة.

يقول مطلع الأغنية:

راح أشيك جوه العين.. ياللي في بالي

واختارك في الحالتين.. ما أنت حلالي

اسمع يا أبو غمازتين.. جاوب سؤالي

امتي هتبطل شك.. وتقول قالولي

عمال بلمحلك.. يا أبو عقد لولي

عمري ما هسمحلك.. و أعيش بطولي.

الأغنية من كلمات و ألحان محمد حليم ، توزيع و ميكس و ماستر أحمد عبد السلام ، سوشيال ميديا Xmedia Agency ، فوتوغرافر إسلام رمزي.

يذكر أن آخر أعمال "حليم"

فيديو كليب يحمل عنوان "إلا نهر النيل" الذي تم طرحه مؤخرًا على "يوتيوب".كانت آخر ألبومات التي طرحها المطرب الشاب بعنوان "أمانة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث ضم 9 أغنيات هى "حضن وبيت وعايزك معايا وليلى كلمات ومش الاخير وإزاى ما بيقوليش وقلت جبيبى ونظرة عين وسبع أيام وكذلك اغنية "أمانة" التى تم إعادة توزيعها لتصدر بتوزيعين مختلفين بالألبوم.

شاهد الفيديو: