أحمد يسري يشارك في "ضل راجل" مع ياسر جلال

يشارك الفنان الشاب أحمد يسري في مسلسل "ظل راجل" المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويجسد بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة نور اللبنانية.



وبدأ تصوير مسلسل "ظل راجل" منذ أسبوعين تقريبا في مدينة الإنتاج الإعلامى وكانت المشاهد الأولى بين الفنانين ياسر جلال ونرمين الفقى، واستمر التصوير في الديكور الأساسي لمدة

أسبوع، ثم انتقل المخرج أحمد صالح لديكورات أخرى.



مسلسل "ظل راجل" بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، وعدد أخر كبير من

الفنانين جارى التعاقد معهم، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

وتشارك نور اللبنانية بمسلسل "ظل راجل" مع الفنان ياسر جلال بعد أن شاركته بطولة بمسلسل "رحيم"، الذى عرض بموسم دراما رمضان 2018.



وشارك أحمد يسري في عدد من الأعمال الدرامية منها "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، مسلسل "عرض خاص" مع الفنانون كريم فهمي ودينا الشربيني، ومسلسل "رمضان كريم" مع الفنان سيد رجب.