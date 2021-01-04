(في عيد ميلادها) معلومات لا تعرفها عن ليلى علوي

تحتفل الفنانة ليلى علوي اليوم، الإثنين، بعيد ميلادها، وهي من نجمات السينما المصرية ولديها العديد من الأعمال المختلفة والمميزة التي يحبها الملايين من جمهورها في الوطن العربي، ويحب الجمهور تلقائياتها في التمثيل ولقبت بتفاحة السينما المصرية.

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وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن النجمة ليلى علوي:

- ولدت من أب مصري وأم يونانية.

- بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في

برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.

- وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

- وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

- تزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور جمال (عم خديجة الجمال) وانفصلت عنه في 2015، ولها ابن واحد بالتبني يدعى خالد.