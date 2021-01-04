الياس الرحباني في ذمة الله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 03:15 مساءً - منذ ساعة واحدة الياس الرحباني توفّي الفنان الياس الرحباني عن عمر يناهز الـ 83 عاماً. والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني. ونعى الاعلامي جمال فياض عبر تويتر المؤلف الموسيقي الياس الرحباني. وكتب في تغريدة: “رحل الياس الرحباني … رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن… رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفّس إلا حبّاً وجمالاً وطيبة وأنغام… رحل جزء جميل من مجد لبنان!”.

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