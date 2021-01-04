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آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 2:05 مساءً
الفنانة المصرية نجاة الصغيرة
كشفت الفنانة المصرية نجاة الصغيرة ، عن الاسباب التي تعيق عودتها للغناء مرة أخرى بعد اعتزالها منذ 18 عاما .
وقالت الفنانة المصرية في اتصال هاتفي مع برنامج ”الحكاية“ على قناة ”إم بي سي مصر“ إن هناك صعوبات تعيق عودتها للغناء مرة أخرى من بينها وجود العازفين الذين تستمتع بالتعاون معهم.
وأضافت أن المجموعة الفنية الخاصة بها ليست موجودة حاليا كي تظهر مجددا.
وأشارت نجاة الصغيرة إلى أنه لا يوجد ملحن للعمل الذي تتمناه، قائلة إنها تحاول الظهور للجمهور مجددا من خلال الغناء.
وحول وضعها الصحي قالت الفنانة المصرية إن صحتها جيدة، وذلك بعد انتشار شائعات حول مرضها ووفاتها خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. نجاة الصغيرة تتحدث عن عودتها للغناء بعد غياب 18 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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