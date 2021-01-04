وسائل إعلام لبنانية: وفاة الموسيقار إلياس الرحباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، الإثنين، وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً.

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

ونعت الفنانة كارول سماحة، الرحباني، قائلة عبر حسابها في "تويتر": "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية.. وداعاً إلياس الرحباني.. شكراً لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان، أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان، أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

وقال الفنان رامي عياش: "بكامل الأسى والحزن تلقيت خبر وفاة الكبير إلياس الرحباني، ألف رحمة عليه. خسارة كبيرة. صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن".

ولحّن الموسيقار اللبناني أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، وألّف موسيقى تصويرية لـ25 فيلماً وكذلك لمسلسلات.

ومن أشهر من لحَّن لهم فيروز وصباح ووديع الصافي وملحم بركات ونصري شمس الدين وماجدة الرومي.

كما أنتج وألف عدة مسرحيات، منها: "وادي شمسين" و"سفرة الأحلام" و"إيلا".