وفاة تانيا روبرتس بطلة "جيمس بوند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة السابقة في سلسلة أفلام جيمس بوند والسينمائية ونجمة برنامج "ذات سيفينتيز شو" تانيا روبرتس، عن عمر يناهز 65 عاما.

وقال المسؤول الإعلامي لروبرتس، مايك بينجل، لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، إن الممثلة توفيت الأحد، بعدما أدخِلَت المستشفى في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر سقوطها خلال تولّيها تنزيه كلابها.



وأعرب بينجل عن حزنه البالغ لوفاة روبرتس، واصفاً إياها بأنها "كانت رائعة وجميلة"، ورأى أن غيابها بمثابة "ضوء انطفأ".

وإذ اعتبر أنها "ألطف شخص" قابله، لاحظ أن "قلبها كان كبيراً، وقد أحبت المعجبين بها".

وأضاف: "لا أظن أنها أدركت كم كانت تعني لهم".

واشتهرت روبرتس بدور العالمة الجيولوجية ستايسي ساتون في فيلم "إيه فيو تو كيل" العام 1985 ضمن سلسلة جيمس بوند، وفيه تولى الممثل روجر مور دور العميل 007 للمرة الأخيرة.

وأدت روبرتس دور البطولة في فيلم "ذا بيست ماستر" الخيالي العام 1982 وفي "شينا: ذا كوين أوف ذي جانجل" وهي النسخة النسائية من طرزان.

ومن أبرز أفلامها الأخرى "بادي سلام" و"نايت آيز".

وكانت الانطلاقة القوية لمسيرة روبرتس المهنية في الموسم الأخير من مسلسل "تشارليز إنجلز" التلفزيوني، إذ أدت دور المحققة الخاصة جولي روجرز لمساعدة فريق "ملائكة تشارلي" في محاربة الجريمة.

لكن روبرتس التي ولدت في حي برونكس النيويوركي العام 1955 عرفت أخيراً بدورها في البرنامج الكوميدي "ذات سيفينتيز شو" حيث تولّت دور ميدج بينشيوتي الوالدة الحمقاء لدونا.