شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينعى عمته المتوفية ويطالب متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم مصطفى قمرعن وفاة عمته أم كلثوم قمر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" وعلق قائلا: انتقلت إلي رحمة الله ومغفرته عمتي الحاجة أم كلثوم قمر، أرجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولنا الصبر والسلوان..ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وفى وقت سابق، احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه "اياد" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق "كل سنة وأنت طيب يا إياد يا أطيب قلب فى الدنيا يا ابنى وسندى وأول فرحتى وعقبال مليون سنة صحة وسعادة وستر بحبك قوى يا إيدو"، كما نشر صورة أخرى، معلقا "الضحكة دى ربنا يديمها عليك يا حبيبى كل سنة وإنت طيب".

وكان النجم مصطفى قمر قد طرح ألبوم "لم يهمه الأمر 2" فى سبتمبر الماضي، حيث ضم هذا الألبوم 7 أغانى، هى: "مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة وهغنيلك".