شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبرر وهايلى بالدوين الـcouple الاكثر بريقا في بداية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جاستين بيبر وهايلى بالدوين من أهم الـ couples بين مشاهير العالم لذلك تركز وسائل الاعلام على رصد الكثير من تفاصيل حياتهما .

وقرر الزوجان إعطاء عشاقهم ومحبيهم نظرة جديدة حول احتفالهما بالعام الجديد و ذلك من خلال صفحة جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عام ) الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم اكثر من 156 مليون شخص.

واختارت هايلى بالدوين أن ترتدى فستانا ذا تصميم مميز مذهل باللون الأسود، بينما وصل سعر فستان هايلى بالدوين الى 3515 جنية إسترلينى .



هايلي وجاستين (2)

يذكر أن جاستين بيبر اضطر مؤخرا لإخفاء رسومات التاتو المرسومة على جسده لكى يظهر بدور ملاكم فى كليبه الأخير "Anyone" الذى اطلقه مؤخرا.

ونشر جاستين بيبر مقطع فيديو قصير أظهر عملية إخفاء الـ 60 وشم الموجودين على جسده باستخدام الماكياج.