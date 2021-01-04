شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يدعم زوجته هنا الزاهد ويظهر معها فى أولى بطولاتها المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد فهمى، كضيف شرف في حكاية من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، ليدعمها في أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث نشرت هنا صورة تجمعها بفهمى معلقة:" نورتني في اول و اهم خطوة بعملها في حياتي دلوقتي مسلسل "حلوة الدنيا سكر".



احمد فهمى وهنا الزاهد فى حلوة الدنيا سكر

وتعاون أحمد فهمى وهنا الزاهد قبل الاحتفال بزواجهما، فى مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولة العمل محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

"حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.