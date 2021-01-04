شكرا لقرائتكم خبر عن دوبلير عمرو دياب × 10 صور تبرز الشبه الكبير مع الهضبة.. شوف الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبيه عمرو دياب، كان هذا المصطلح هو الأكثر تداولًا فى حديث جمهور الهضبة فى كل مكان خلال الأيام الماضية خاصة بعد إذاعة أحد إعلاناته حيث ظهر فى مشاهد عديده منه بهيئته بفترة الشباب، ورغم اعتقاد البعض أن الشركة المنفذة للإعلان استخدمت إحدى التقنيات التكنولوجية المتقدمة لتقريب ملامح دوبلير عمرو دياب، إلا أن المفاجأة كانت فى التشابه الكبير بين عمرو دياب وحسام مصطفى، الشاب الذى اشتهر بـ"شبيه عمرو دياب".

وفى جولة داخل صفحة حسام مصطفى، الشاب المصرى المقيم فى العاصمة البريطانية لندن، نجد أن صوره الشخصية تؤكد وجه الشبه الكبير بينه وبين الهضبة عمرو دياب، وذلك بعيدًا عن ظهوره فى الإعلان.

وفى تعليق أحد المتابعين لصور شبيه عمرو دياب، قال في تعليقه على بعض صوره، "حسام مصطفى.. 30 سنة.. أنا كنت فاكر إنه تم استخدام تقنيه الـ deepfake عشان يتم تقريب ملامحه لعمرو وهو صغير.. بس طلع هو فى الأصل شبهه جدا.. مبروك يا حسام.. مصر مقلوبة يا معلم".

يأتي هذا فيما روى حسام مصطفى شبيه عمرو دياب، تفاصيل ظهوره فى إعلان الهضبة عمرو دياب مع بداية عام 2021، قائلا: "الناس بدأت تتعرف عليا من خلال صورى على الفيس بوك، وفوجئت بأشخاص بيكلمونى للمشاركة فى الإعلان وكان حلما بالنسبة لى".

وأضاف حسام مصطفى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه من الصعيد وقدم إلى القاهرة بعد أن اشتهرت صوره الشبيهة بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه من عشاق الهضبة عمرو دياب.

وكشف حسام مصطفى، عن تفاصيل أول لقاء له مع الهضبة عمرو دياب خلال تصوير الإعلان، قائلا: "الهضبة كان مستغرب من الشبه وهو بيقول ده بيفكرنى بنفسى وأنا صغير وكنا بنتواصل خلال تصوير الإعلانات، وعمرو دياب ضحك حين لاحظ الشبه بيننا"، مشيرا إلى أنه الآن يواظب على المشاركة فى ورش تمثيل ويعمل فى المسرح حتى يكون جاهزا لأى فرصة فى المستقبل.