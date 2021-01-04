شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: مجدى أبو عميرة أول مخرج اكتشفنى وأعتبره ملك الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد زاهر خلال الندوة الصحفية التي أقامها الخليج 365 لتكريم أحمد زاهر، أنه قدم مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة العديد من الأعمال الناجحة منها الرجل الآخر والحقيقة والسراب التوأم وذئاب الجبل وبره الدينا مؤكدا أنه يعتبر أبو عميرة ملك الدراما، موضحا أن كل أعماله معه نجحت وهو أول من اكتشفه وأسند له أدوارا وله دور كبير في حياته وهو من أهم المخرجين.

وفي سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

ويتصدر مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.